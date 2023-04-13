桃園市大園區一名47歲羅姓女子，日前透過LINE認識一名男子後與對方陷入熱戀，對方謊稱急需用錢，請求羅女將積蓄匯給他，羅女於12日上午前往郵局按對方要求欲匯款，所幸行員認為匯款金額巨大，察覺有異向警方報案，順利攔阻詐騙。

大園警分局大園派出所昨日上午10時許接獲轄內大園郵局通報，稱羅女著急匯款80萬鉅款，行員詢問其用途時，羅女卻堅持不願透露，僅要求行員繼續匯款作業，行員擔心羅女疑似遭到詐騙，便請警方到場協助。

大園派出所巡佐陳建台、警員蘇柏魁獲報前往關心，到場查證羅女年籍資料，確認其名下無人頭帳戶後，詢問經過緣由，但羅女不願多說，僅告知是透過LINE認識的戀人急需用錢，員警勸說要求匯錢都是詐騙伎倆，千萬不要上當。

起初羅女不願相信，甚至提供LINE對話紀錄證明自己是遇到真愛，警方眼尖發現對方姓名與羅女身分證配偶欄竟是不同人，耐心勸說這就是愛情詐騙，並以警政署反詐騙宣導影片及實際案例向她仔細說明，對方才打消匯款念頭，成功保住自己的80萬元積蓄。

警方呼籲，愛情詐騙跨越各年齡層，被害者往往以為遇到真愛，最後被騙到身無分文時才後悔莫及，透過網路交友應謹慎小心，別輕易洩漏個人資訊甚至是匯款給對方，若仍有疑慮可撥打165反詐騙專線或110報案求助。