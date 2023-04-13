推特近日向美國聯邦法院提交的文件指出，推特已被併入一家名叫X Corp.的新公司，而這家私人公司總部位在內華達州，意味著推特執行長馬斯克醞釀推出超級應用程式X的計畫正如火如荼展開中。文件指出推特網站及手機應用程式仍將保留推特原名，主要營業據點仍在舊金山。