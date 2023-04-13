金管會13日公布最新統計，截至今年2月底止，計有33家信用卡發卡機構，當月簽帳金額約2,696億元，較元月份史上新高紀錄的3,162億元，單月減少約466億元，但仍高過去年2月同期的2,284億元。

林志吉分析，2月比1月少一點，主要原因有二。一是1月春節連假時的消費旅遊簽帳金額大幅成長，2月只有28個工作天，加上月底三天連假，有些請款延到3月，前幾大銀行消費金額2月比元月減少所致。

就個別銀行來看，國泰世華銀單月榮登發卡王，單月發卡高達71萬953張，比元月發卡50萬張還高；亞軍是北富銀拿下，單月亦發行了38萬374張新卡，二張都是因為好市多聯名卡換人發，2家都努力發新卡、轉換卡所致，中信銀以10.6萬張排第三高。

刷卡簽單王方面，國泰世華銀仍以458.46億元居冠，金額單月第二高是中信銀的442.85億元。玉山銀刷卡金343億元排第三名。

在電子支付帳戶部分，截至今年2月底，總使用者人數約2,275萬人，較上月增加約41萬人；當月代理收付實質交易款項金額約108.3億元，較上月減少約9億元；當月辦理國內外小額匯兌金額約120.4億元，較上月增加減少約24.2億元；當月收受儲值款項金額約277.1億元，較上月減少約40.6億元；支付款項餘額約116.8億元，較上月增加約1.7億元。