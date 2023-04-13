拜Uniqlo銷售強勁所賜，母公司迅銷（Fast Retailing）會計年度上半年（2月底止）淨利年增4.5％，至1,533.9億日圓（約11.5億美元），營收年增20％至1.467兆日圓。迅銷同時上修年度（8月止）財測，營收估計年增16.5％，淨利降幅縮小至12％。