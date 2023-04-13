除了中國大陸民航部門在我國管轄的台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航27分鐘外，福建海事局13日又發布航行警告，影響時間為16日上午9時至下午3時，時間長達6小時。

交通部航港局晚間發布礙航公告，民航局亦針對16日上午的管制飛航，發布飛航通告通知航空業者。

交通部表示，中國大陸二單位公布時間不一致，經相關人士向福建海事單位查證及了解後，研判對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。