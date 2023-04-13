疑似大陸火箭殘骸影響 航港局發礙航公告 23:352023/04/13 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （航港局13日晚間發布礙航公告。圖／截自航港局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 除了中國大陸民航部門在我國管轄的台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航27分鐘外，福建海事局13日又發布航行警告，影響時間為16日上午9時至下午3時，時間長達6小時。 交通部航港局晚間發布礙航公告，民航局亦針對16日上午的管制飛航，發布飛航通告通知航空業者。 交通部表示，中國大陸二單位公布時間不一致，經相關人士向福建海事單位查證及了解後，研判對岸應是基於火箭殘骸等對海上航行安全的考量，須時間予以排除。 #時間 #飛航 #火箭殘骸 #中國大陸 #單位 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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