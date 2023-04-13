美國五角大廈近日爆發機密文件外洩事件，令白宮灰頭土臉。正於愛爾蘭訪問的美國總統拜登週四（13日）首度就此事發言，他以暗示的用語表示，洩密者身分即將查明。

拜登（Joe Biden）週四在都柏林會見愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。面對媒體記者追問機密文件外洩一事時，拜登回應：「現在沒什麼（進度）可說。如各位所知，政府持續全面調查中，情報部門與司法部都在調查，他們愈來愈接近了，但我沒有答案可以奉告。」

拜登在愛爾蘭訪問時首度回應五角大廈機密文件外洩案。

美國司法部已於上週針對外洩事件立案調查。拜登說，機密文件發生外洩情況，他的確擔心，但對於外洩的文件內容則沒必要擔憂：「發生外洩的情況讓我擔憂，但就我所知，後果沒有什麼好擔心的。」

美國有線電視新聞網報導，這是五角大廈爆發機密文件外洩的重大事件以來，拜登首度就此事置評。知情人士透露，聯邦調查局（FBI）已縮小調查範圍，近日已持續訊問可能涉及此事的人士。由於可接觸到這些文件的人數很多，但有少數人在網路張貼這些機密文件時留下可供鑑識追查的痕跡，調查幹員得以縮小範圍。

FBI認為，洩密者的身分即將查明。另一熟知此案的消息人士則表示，FBI預期自家調查進度會比五角大廈評估損害的速度快很多。

路透社已看過逾50份標註「機密」與「極機密」的外洩文件，但無法查證這些文件真實與否，據信外洩文件數量很可能超過100份。《華盛頓郵報》（The Washington Post）13日引述Discord某個線上聊天群組2名成員的說法報導，外洩這批文件的是個20多歲的年輕人，愛好討論槍枝，曾於軍事基地工作。該聊天室平常大約有20多人。Discord聲明正與執法單位合作調查。