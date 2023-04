相隔4年再來到台北,姜丹尼爾表示很高興可以見到大家。(宜辰整合行銷提供)

自限定男團「Wanna One」出道的韓國歌手姜丹尼爾今(13日)晚間在新莊ZEPP NEW TAIPEI舉辦「KANGDANIEL FIRST PARADE IN TAIPEI」個人演唱會,吸引700名粉絲到場支持,台北場是亞洲巡迴的最後一站,他還特地為台灣DANITY(官方粉絲名)調整歌單,首度加入〈Selfish〉、〈Movie〉2首歌,「很興奮,也有點擔心大家喜不喜歡,4年沒有見面了,好想聽聽大家的反應!」

姜丹尼爾一登台就帶來〈Who U Are〉、〈Don’t Tell〉、〈Waves〉為活動揭開序幕,接著表示「相隔4年再度來到台北,很高興可以見到大家」。此次長達8個月的巡迴演唱會,從首爾出發,除了亞洲地區外,還前往歐美地區,每一次的演出都讓他累積豐沛的能量,過程中也不斷在學習如何平衡工作與生活,希望粉絲們也能一起感受這個充滿力量的自己,也感謝大家依舊熱情地歡迎他,「你們今天開心嗎?透過這次巡演,感受到了對於大家來說,我是什麼樣的存在。」

演唱會長達2小時,姜丹尼爾賣力演唱19首歌曲,與現場每位DANITY共度一個美好的夜晚,最後更送上「I love TAIPEI」,並承諾會盡快回來,為演唱會畫上完滿句點。