相隔4年再來到台北，姜丹尼爾表示很高興可以見到大家。（宜辰整合行銷提供）

自限定男團「Wanna One」出道的韓國歌手姜丹尼爾今（13日）晚間在新莊ZEPP NEW TAIPEI舉辦「KANGDANIEL FIRST PARADE IN TAIPEI」個人演唱會，吸引700名粉絲到場支持，台北場是亞洲巡迴的最後一站，他還特地為台灣DANITY（官方粉絲名）調整歌單，首度加入〈Selfish〉、〈Movie〉2首歌，「很興奮，也有點擔心大家喜不喜歡，4年沒有見面了，好想聽聽大家的反應！」

姜丹尼爾一登台就帶來〈Who U Are〉、〈Don’t Tell〉、〈Waves〉為活動揭開序幕，接著表示「相隔4年再度來到台北，很高興可以見到大家」。此次長達8個月的巡迴演唱會，從首爾出發，除了亞洲地區外，還前往歐美地區，每一次的演出都讓他累積豐沛的能量，過程中也不斷在學習如何平衡工作與生活，希望粉絲們也能一起感受這個充滿力量的自己，也感謝大家依舊熱情地歡迎他，「你們今天開心嗎？透過這次巡演，感受到了對於大家來說，我是什麼樣的存在。」

演唱會長達2小時，姜丹尼爾賣力演唱19首歌曲，與現場每位DANITY共度一個美好的夜晚，最後更送上「I love TAIPEI」，並承諾會盡快回來，為演唱會畫上完滿句點。