大陸12日宣布將開始貿易壁壘調查，引發我對陸出口受阻憂慮。前立委郭正亮13日在《亮劍台灣》節目指出，台灣長期以來就吃定大陸，認為大陸不會把這個送到WTO去做申訴，也不會用兩岸的邏輯來處理，結果現在終於來了！過去人家不跟你較真，現在一切都遵照既有的規定，規定什麼就該做什麼，法律該做的，通通都浮上檯面，所以海上部分就要求海事局要有臨檢權，空中也要設禁航區，因為他認為都是他的管轄權。

郭正亮提到，10月12日調查初步結果要出來，如果沒有的話再延3個月，明年1月12日一定會有最後的結果，有沒有發現這裡面有很微妙之處？4月12日發布這個貿易壁壘調查，剛好是副總統賴清德成為民進黨的總統候選人！「欸，你用這個送禮啊？很壞耶！」然後最後的調查結果要出來，是明年1月12日，剛好是1月13日投票日的前一天！因為明年總統大選、立委選舉的日期就是1月13日。

「這個在國際上是很常見的，叫貿易壁壘調查。」郭正亮強調，事實上是台灣你推的，怎麼說？我們台灣對大陸農產品沒有開放是1066項，工業產品是394項。尤其是農產品沒有開放，我們都沒有說明原因，都是用檢疫當理由。所以我們王美花動不動就講，這個我們規定不准大陸進口，一句話就帶過去了。這個部份事實上是違反WTO互惠原則的，可是台灣長期以來就吃定大陸，認為大陸不會把這個送到WTO去做申訴，也不會用兩岸的邏輯來處理。

「結果現在終於來了！」郭正亮指出，昨天在大陸網路看到了很多發言，有很多留言說：終於等到了！這個等到了就是說，貿易本來就要互惠。以前我們很多農產品都可以進口到大陸，我們不准人家進口到台灣，這個就是不對等，沒有開放的有1066項。

「那我們台灣視為當然啊？錯！這個不是視為當然耶！」郭正亮直言，是人家要不要當真，來跟你較真。我們看到那個軍演叫武統布陣，然後看到法律該做的，他通通都浮上檯面，所以就要求海事局要有臨檢權，海上的；空中的，要設禁航區，因為他認為都是他的管轄權。那商務部，也不再客氣了，就不讓了！一切都遵照既有的規定，規定什麼就該做什麼，簡單講就是這樣。