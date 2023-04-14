中共環台軍演落幕後，德國外長貝爾伯克首次出訪北京。在法國總統馬克宏發表涉台爭議言論後，貝爾伯克此行可能必須做出更多解釋，以「釐清事實」。

政治新聞網站Politico報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）訂於13日至15日首次訪中。柏林官員希望透過此行，強調德國和歐盟（EU）都很關注台灣和區域穩定問題，且認為中國負有較大責任，應避免侵略性軍事行動，以促使台海緊張局勢降溫。

在貝爾伯克訪中之前，馬克宏（Emmanuel Macron）接受Politico採訪時發表的言論引來不少批評，他主張歐洲應避免在在台灣安全問題上成為美國的「追隨者」。儘管德國政府發言人拒絕就馬克宏的言論直接置評，外交部發言人在對台海局勢表達「嚴重關切」時特別點名北京。

這名發言人表示，「我們希望該地區的相關各方都能為和平做出貢獻，這也包括中華人民共和國。在我們看來，軍事威脅態勢等行動與和平目標背道而馳，而且還會增加意外軍事衝突的風險。」

貝爾伯克在啟程前的聲明中表示，她希望利用這次中國行「強調歐洲的共同信念，也就是單方面改變台海現狀，尤其是軍事行動升高，是不可接受的。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬社會民主黨（SPD） 外交政策發言人施密德（Nils Schmid）也表示，他希望貝爾伯克在訪中時「釐清事實」。

施密德在推文中寫道：「（政府）結盟協議中明確載明，我們需要改變對中政策，因為中國已不同以往，總理也曾在訪中期間明確作出上述表示。最重要的是，在（去年的）訪中期間，蕭茲也曾針對台灣問題發出明確警告，我認為外交部長貝爾伯克將再度完整地重複這一點，以釐清事實，在馬克宏的拙劣訪問後做出澄清。」

傳統上，在外交和安全政策方面，柏林與美國的同步程度遠高於法國，這就是德國許多政治人物和官員對馬克宏的言論感到吃驚的原因。

正在美國訪問的社民黨議員哈克威爾第（Metin Hakverdi）告訴Politico，馬克宏的言論「可能有害台灣周圍的和平現狀」，因為這會讓大眾誤以為「歐洲對台海衝突不太感興趣」。

他指出，「台灣問題並非中華人民共和國的內部事務，任何其他說法都形同鼓勵北京攻擊台灣。我相信，我們的外交部長將在她的亞洲之行——無論是對北京還是對其他亞洲夥伴——說明這一點。」

德國主要反對黨、中右翼基民黨（CDU）議員萊克特（Katja Leikert）也批評馬克宏的言論「極其短視」，還說：「一旦中國決定向台灣發動軍事攻擊，無論是入侵台灣或是進行海上封鎖，都會對我們產生重大的政治和經濟影響。我們不能只是希望這種情況不會發生。」

「我們現在真正需要做的，是加強對北京侵略性措施的防禦。」

與此同時，德國當局也渴望儘快修補跨大西洋關係的裂痕。這些裂痕源自美國總統拜登（Joe Biden）的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），歐洲希望與華府恢復良好關係，以確保歐盟企業也有資格獲得相關補貼。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120413