WTT新鄉冠軍賽今天進行的男單8強，台灣好手林昀儒，面對德國削球名將菲盧斯，以11比5、11比4、11比7，直落3拿下2人交戰首勝，闖進最終4強，接下來對手是中國好手梁靖崑。

世界第10的林昀儒，生涯在國際賽場上和世界排名第33的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus）對戰2次，但2次都由菲盧斯獲勝。

21歲的林昀儒面對35歲的菲盧斯並不陌生，除了雙方在國際賽交手2次外，林昀儒去年在德甲桌球聯賽就曾經擊敗過菲盧斯1次。

首局開賽林昀儒還在適應對手的削球打法，但在雙方4比4平手時，林昀儒靠著2次正、反手拍的強力抽球拿分，也打出氣勢，靠著一波7比1攻勢拿下首局。

第2局開賽林昀儒就是一波5比0攻勢，多次正手拍的強勢攻擊，加上穿插發長球的策略收到效果，把對手菲盧斯打得毫無招架之力，甚至仰頭大喊，打得越來越毛躁，林昀儒再以11比4收下第2局。

第3局前段雙方有些拉鋸，菲盧斯在3比5落後時喊了暫停，休息回來後，追到6比6平手，但隨後林昀儒再度靠著強勢進攻，讓對方拿手的削球完全無法發揮，接著在9比7領先時，靠著對手掛網先取得10比7的3個賽末點，最終順利拿下。

林昀儒賽後接受大會訪問時說：「之前打過2次，大概也知道對手的球路，賽前的準備做得也比較好，所以才能拿下這場比賽。」

林昀儒生涯對戰梁靖崑僅1場，還要追溯到2018年的奧地利公開賽，當時梁靖崑以4比2的局數獲勝。林昀儒說：「對手很強，只能希望自己就是1球1球的去打。」（編輯：蕭博文）1120413