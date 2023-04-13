健康檢查項目多，有些可能造成不適，一名網友上網分享自己照大腸鏡，省下3000元無痛麻醉費，沒想到過程比他想像中還痛苦，讓他好奇選擇不麻醉的人多不多，引起眾人分享經驗，反倒認為另一項檢查一定要麻醉。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己去照大腸鏡，聽醫師說無痛麻醉要加3000元，原本想說部會很痛，沒想到檢查時肚子又悶又脹痛，只能拚命忍耐到檢查結束，讓他直呼未來如果再檢查肯定會選麻醉，也好奇什麼人照大腸鏡不會麻醉。

貼文引起熱議，許多人分享經驗，「才十分鐘，忍一下就過」、「還好吧，就痠痠der」、「頂多感覺很奇怪，不會到痛吧」、「過腸子彎道時痛到想求饒，醫師還說要放鬆」、「用了麻醉更危險，醫生沒法察覺到你的反饋」、「更安全還不用花錢，傻子才用麻醉吧」、「我胃鏡腸鏡都只有健保沒加錢無痛，感覺還好啊」。

此外不少網友認為比起腸鏡，照胃鏡才必須選麻醉，「腸鏡不用麻醉，胃鏡才要」、「大腸鏡其實還好，胃鏡才是真的痛苦」、「胃鏡下次絕對會麻醉」、「大腸鏡我完全不會痛，胃鏡下次我應該會麻醉，一直想吐」、「通常會一起做，腸胃鏡一起省事」。