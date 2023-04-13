蚊子是人類最大的健康殺手，這很重要，平均每年造成3.5 億人患病，而且隨著氣候暖化，這一數字肯定會增加，所以防蚊工作愈來愈重要。一種使用奈米原理的防蚊液，可在皮膚表層塑造一層保護膜，免於被蚊子所查覺，這與以前的化學防蚊液原理不同，也就沒有抗藥性的問題。

新阿特拉斯(New Altas)報導，這種奈米防蚊液的以天然纖維素為基礎，而纖維素又可從木材工業廢料、紙張廢料來加工。纖維素用硫酸處理時後，會形成纖維素納米晶體 (CNC)，與水和少量甘油混合，製成的防蚊液，可以在皮膚表層形成一層堅固但透明的阻隔膜，有效阻止蚊子叮穿皮膚吸血，可減少 80%的蚊蟲叮咬機率。

除了保護層可以擋住蚊子的叮咬以外，在濾紙實驗上，還發現纖維素納米晶體可以阻止氫氧化銨蒸氣（汗臭味的分子，蚊子會被其引誘）的通過。

雖然目前處於初步實驗階段，但是該研究表明，在不使用化學揮發式驅蚊劑的辋況，也能使用廉價、透明的天然化合物，其目的是阻止皮膚釋放吸引蚊子的化學物質，使蚊子感知不到，又在我們的皮膚上加裝一層保護罩，雙重防禦，來解決惱人的蚊子問題。