蔡能賢先前是台積電品質暨可靠性副總經理，到任聯發科技術與製造資深副總職位後，便負責掌管聯發科與供應鏈的採購及製造職務，舉凡晶圓代工、封測及封測材料等都是蔡能賢的職務。
不過，根據外媒報導指出，蔡能賢從今年4月起，由於個人事務處理不周，因此被公司架空，從原先直接向副董事長暨執行長蔡力行報告，轉為向總經理陳冠州，但仍舊公司資深副總職務並沒有任何改變。
聯發科（2454）去年上半年延攬從台積電退休的大將蔡能賢，擔任聯發科的技術與製造資深副總職位，不過據外媒報導，蔡能賢傳出從今年4月起被公司架空，但仍舊保持公司資深副總的職位。
蔡能賢先前是台積電品質暨可靠性副總經理，到任聯發科技術與製造資深副總職位後，便負責掌管聯發科與供應鏈的採購及製造職務，舉凡晶圓代工、封測及封測材料等都是蔡能賢的職務。
不過，根據外媒報導指出，蔡能賢從今年4月起，由於個人事務處理不周，因此被公司架空，從原先直接向副董事長暨執行長蔡力行報告，轉為向總經理陳冠州，但仍舊公司資深副總職務並沒有任何改變。
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