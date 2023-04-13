蔡能賢先前是台積電品質暨可靠性副總經理，到任聯發科技術與製造資深副總職位後，便負責掌管聯發科與供應鏈的採購及製造職務，舉凡晶圓代工、封測及封測材料等都是蔡能賢的職務。

不過，根據外媒報導指出，蔡能賢從今年4月起，由於個人事務處理不周，因此被公司架空，從原先直接向副董事長暨執行長蔡力行報告，轉為向總經理陳冠州，但仍舊公司資深副總職務並沒有任何改變。