退休族展現剛性需求，成為房市重要的主力買盤！有「台灣最會說故事的歐吉桑」封號的名導演吳念真，今（13）日受邀台中市建築經營協會「大師講座」分享近期的購屋經驗。「我今年72歲了，還在為房事煩惱！」吳念真笑著說，最近因為買了退休宅，為了裝潢的事而頭痛，但也因為購屋才發現「台北市的房價好高啊」！

吳念真說，過去20多年都是住在新店「青山鎮」獨棟別墅，「光是樓梯就有52階，我跟老婆都曾在樓梯跌倒過，我才開始考慮是該換住一個無障礙的平面大樓了，因此賣掉內湖科學園區的商辦、購入北市88坪的大樓當退休宅！」據悉，吳念真台北新房總價超過8,000萬元。

在換屋的過程中，吳念真被台北市的高房價嚇到！他感嘆地說：「在我們那個年代，年輕人在27～30歲左右就能買下人生的第一間房，當時我在台北買房，每坪單價8、9萬元，雖然利率高達11％，但還是可以預期10年內還清房貸！」但看看如今的高房價，「現在的年輕人若沒有親人幫忙，買房的負擔真的太大了，比我們那個年代的人還要辛苦！」

擁有親切又真誠聲線的吳念真，常以同理心角度，設計出感動人心廣告話語，塑造出他別具特色的個人品牌形象。

台中市建築經營協會理事長連智民表示，該協會擁有300多位建築相關會員，當「大師講座」要邀請演講者時，經過問卷調查發現，「吳念真導演是會員最想聽的第一名」，因此建經協會4月份的大師講座，特別邀請「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真以「自我精進、與人為善」為主題，分享他印象中最深刻的生命故事，提供疫後的大眾一同回歸初心，精進省思。

在藝文界，吳念真是台灣第一位能編、能導、能演且榮獲金馬、金鐘、金曲（三金）獲獎得主；所編導的綠光劇團《人間條件》系列，近期更是寫下連演21年、觀眾人次破54萬的舞台劇最高票房紀錄。

此外，他首次執導音樂劇《再會吧，北投》更蟬聯2018、2019年兩廳院售票系統，現代戲劇銷售排行榜第一名，並累積40場完售紀錄；去年作品以《再會吧，北投》「2.0 REVIVAL」之姿強勢歸來，加開第18場，引發熱烈迴響。

吳念真不僅持續在藝文界發光發熱外，近十年將更多重心放在公益上，尤其關注偏鄉弱勢孩子的教育，目前擔任「社團法人中華民國快樂學習協會」孩子的秘密基地名譽理事長，十年來為孩子下課後的學習教育而努力。

「快樂學習協會目前在全台各地已有90多個秘密基地，我只要想到每天有2,500多位小朋友在接受課後輔導，還有8、90位老師的投入，就值得安慰！」但每年必須為此募款1億元，卻也讓吳念真很頭痛！不過他也表示，在募款的過程中，建築界總是出手大方，「快樂學習協會成立時，第一個伸出援手的就是建商！」

吳念真2022年再接任綠光創藝董座，希望召集一群人持續激發創意、尋找國際性題材，能推出讓人眼睛一亮的影視題材作品，讓台灣再度吸引國際目光。