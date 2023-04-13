聯準會（FED）發布3月會議紀要，稱兩家美國地區銀行接連倒閉，曾考慮放棄一次升息。前立委郭正亮13日在《新聞大白話》節目強調，聯準會還是比較重視通膨問題，因為他設定的目標是2％，只能繼續升息。但房貸利率讓很多人開始違約，會連動到一些銀行。全世界央行儲備貨幣佔比未來雖可能跌破50％，美元還是遙遙領先其他貨幣，但各國若開始用本幣或人民幣支付能源、糧食，世界會長期進入一個很亂的金融秩序。

「聯準會還是比較重視通膨問題！」郭正亮表示，他覺得通膨引起的後遺症，比其他都要嚴重，因為他設定的目標是2％，那根本不可能！除非他改變說法，如果你的目標是2％，那只能繼續升息。可是他一定會碰到撞牆，撞牆的一天就是說，房貸利率讓很多人開始違約，尤其是商務不動產，一定會有人繳不出來，繳不出來就會連動到一些銀行，那時候看你撐得住撐不住？

郭正亮提到，至於美債，美元價格升高，美債的價格就是拉低，那當然人家就不願意進場，這完全可以理解。可是他不認為那是他的事，他認為那是財政部的事。所以目前就是這個狀況，可是說這個會導致美元崩潰？也不至於，因為，沒有替代品！

「就沒有這樣的貨幣可以替代！」郭正亮強調，2016年美元佔全世界央行儲備貨幣的佔比是65％，到2022年經過6年，降到58％，也只有降7個百分點，所以可以預期，未來可能會跌破50％，這有可能。可是作為各國央行的儲備貨幣，美元還是NO.1！而且遙遙領先其他貨幣，因為沒有其他選擇。

郭正亮指出，可是這會造成很多其他現象出現，比如說各國就開始用本幣支付，或者用人民幣支付，所以美國會愈來愈掌握不住世界的貿易額！這個就是美國在擔心的，因為你做為一個世界的霸權，盧比歐就公開講，再過5年，美元就沒有辦法制裁別人了，因為人家沒有用美元在做貿易！因為世界貿易很多都用美元支付，包括能源、糧食，如果金磚國家開始用本幣或人民幣，不要用美元，那美元的國際支付會大降！

郭正亮直言，所以應該是失序的狀態，而不是說美元崩潰。可是那個世界會蠻亂的，會進入一個很亂的金融秩序，因為各種統計兜不攏，比方說各國用本幣支付，要跟SWIFT兜在一起，才知道世界貿易的實際狀況，那這種黑數會愈來愈大，而且這個混亂期時間會蠻長的！