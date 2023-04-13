就大立光的財報與展望來看，外資圈人士說，大立光法說會前，摩根大通、瑞銀證券等均示警毛利率下滑壓力，但實際毛利率僅49.4％，狀況比外資預期更差，顯然受經濟規模縮小、產品組合較差的負面衝擊頗大，大立光14日開盤能否抵禦失望性賣壓的考驗，將是市場焦點。

針對第二季營收展望，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫先前預料將再季減2％，瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉最新則估計將季減4％，反映iPhone傳統淡季，以及Android陣營智慧機需求不振預期。

瑞銀證券指出，大立光今年來股價表現落後大盤，主要原因在於，市場對智慧機為首的消費性產品上半年需求懷抱極大疑慮；不過，隨蘋果下半年將發表新iPhone，iPhone 15 Pro Max機種採潛望鏡解決方案，是自iPhone 12以來最有感鏡頭升級，預料初步量產的獨家供應商就是大立光。

花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀認為，潛望鏡占大立光2023年營收比重為5％，至2024年可望倍增至10％。

有了潛望鏡加持，因單位售價大幅成長，瑞銀預料，大立光營收將自7月起顯著進步，目前推估第三季營收將季增68％，營業利益也將從下半年開始重返成長軌道。因此，建議旗下客戶不妨趁大立光股價壓回時布局，參與未來成長題材。