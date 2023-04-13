摩根大通此前對面板產業看法相當保守，本次升評面板股，主要是看到面板報價自2月起展開反彈，預期大型LCD混合單位售價年增率將從第三季起復甦，成為股價中期驅動力。其次，面板廠經過2022年的巨大虧損後，摩根大通認為LCD產業供需關係2023年將有循環性改善，因而一改先前悲觀看法，對面板產業指標股態度轉趨樂觀。

摩根大通證券強調，在面板領域中，最青睞LCD終端市場營運占比較高的供應商，研判毛利率將從近期的底部開始談升，除了升評友達、群創，並把推測合理股價分別從11.5元、11元，直接拉高至25元與18.5元外，也將南韓LGD與大陸京東方全升評至「優於大盤」，再加上原本就看好的南韓三星電子，共組亞洲地區面板多頭五虎將。

台系面板雙虎的投資順序上，摩根大通建議以群創優先、友達次之。國際資金13日大買群創3.1萬張、居外資買超榜首位，買超友達2.2萬張、居第四名。

LCD TV面板價格的年增率趨勢向來與面板股股價有高度關聯性，摩根大通認為，第一季的產能利用率下降幅度相當明顯，足以讓庫存水位轉趨穩定，這同時顯示，面板製造商透過有序生產的策略方針，努力使大型LCD產業的供需保持平衡。