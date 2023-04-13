巴菲特和其掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）對蘋果的熱愛早已不是新聞，巴菲特在受訪時解釋波克夏海為何會持有這麼多蘋果股票，因為對使用者和投資人而言，蘋果是一家令人讚嘆的企業。

巴菲特表示，波克夏沒有計劃出售任何蘋果股票。波克夏曾在2021年因為稅務原因出售部分蘋果持股，當時看來似乎是個好主意，但結果卻是「愚蠢決定」。

巴菲特認為蘋果用戶擁有強勁的品牌忠誠度，就算以1萬美元利誘也不能讓死忠的果粉放棄iPhone。

巴菲特表示，「如果你是蘋果用戶，有人給你1萬美元，唯一的條件是拿走你的iPhone，而且你永遠無法再買一支，相信你不會接受。但如果相同的提議要你不要再買福特汽車，你會接受這1萬美元，然後改買雪佛蘭。」

巴菲特受訪時讚揚庫克將蘋果經營的有聲有色，稱他是最優秀的執行長之一，並且了解業務。雖然蘋果的產品基本上是賈伯斯所創造，但庫克以超凡的方式管理公司。

巴菲特認為iPhone是相當有價值的產品，但這不代表不會被兒童誤用，每件物品都有可能被濫用，但庫克關心這項問題。

根據呈交主管機關的文件顯示，波克夏去年第四季再次加碼蘋果股票，總計持有8.951億股，成為投資組合的最大持股，比重高達39％。今年迄今蘋果股價累計勁升28％，目前約在160.1美元。