野村全球外匯策略部門主管Craig Chan解釋，美國聯準會（Fed）這波升息即將到頂，在同時日本金融機構則多預期日銀短期間將調整殖利率曲線控制（YCC）政策，在上述因素支撐，日圓兌美元6月底可能走高到125，年底將再進一步攀升至120價位。

日圓兌美元匯率周四（13日）多在133價位附近交易。若日圓在年底真的升到120兌1美元，這將較去年10月20日日圓兌美元創下的151.94低點升值約21％。

日銀新總裁植田和男在出席華盛頓舉行的G7財長與央行總裁會議後，向外重申日本將持續寬鬆貨幣政策，直到可達成持續與穩定的物價目標。他還預測日本通膨在今年度（從2023年4月到2024年3月底）中期將可下滑到低於2％的水平。

然而這番發言也與他在周一（10日）召開的就職記者會談話相呼應。他在當時提到為讓通膨達標，繼續YCC與負利率政策是適當的行為。

不過植田的說法依然難以消除市場認為日銀將修正YCC的預期心理。野村的Craig Chan聲稱日銀早晚須對貨幣政策進行全面檢視，只不過調整的方式與時間點，對於日圓匯價也將造成不同影響。

他猜測日銀調整YCC的方式可能是廢除10年期殖利率的管控目標，改為盯5年期或是2年期。他還認為日銀最快在本月底或是6月開始調整。

渣打銀行亞洲外匯策略師Divya Devesh也預測日圓兌美元今年稍後將升至120。但他認為日銀不會微調YCC，而是對此政策進行大幅變動，其中廢止殖利率區間或是放寬區間都有可能，但後者機率較小。他還提到根據渣打推演，日銀很可能在6月會議著手調整YCC。