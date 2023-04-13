丹麥表示，他們在不久後會有多餘的F-16AM戰機，因此可以提供給烏克蘭。但是運送戰機需要北約盟國集體決定，預計夏季之前會有結果。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，丹麥皇家空軍目前擁有大約43架升級後的 F-16AM/BM 戰鬥機，這是F-16A-MLU(中期壽限提升)的形號，也就是這批戰機大約服役40年，但期間經過1990年代升級，已有相對先進的航電系統，可以發射中距離空對空飛彈，以及一定程度的對地打擊能力。

另外，由於丹麥在不久之後，會開始換裝F-35A聯合打擊戰機，總數27架，因此這批F-16AM/BM戰機將走向退役。

目前，丹麥代理國防部長保羅森(Troels Lund Poulsen)正在烏克蘭訪問，他表示正在與北約各國討論供應烏克蘭F-16戰機的手續，但討論過程需要一段時間。

烏克蘭在不久前獲得第一批來自北約的戰機援助，是波蘭和斯洛伐克所提供的MiG-29戰機，雖然烏克蘭很感謝，但他們更想要F-16。烏克蘭空軍高級指揮官霍魯塔索夫( Serhiy Holubtsov)的回應是難掩失望之情，他說：「F-16 是一種優秀的多用途戰鬥機，可以完成所有任務。雖然MiG-29也是多用途設計，但不幸的是MiG-29的技術是上個世紀的。我認為 F-16 的作效率，比MiG-29高出四到五倍。」

今年 1 月，荷蘭政府表示「將以開放的心態，考慮提供烏克蘭F-16。然而，不久後，荷蘭首相馬克•呂特(Mark Rutte)又撤回了這一想法。」

儘管如此，越來越多的歐洲北約國家，都在認真考慮如何提供烏克蘭戰鬥機，其中最有可能是 F-16，不過其他戰鬥機也是可能的候選者，包括法國的幻象2000，或是芬蘭的 F/A-18 大黃蜂。

主要的阻力在美國，迄今為止，美國仍然抱持抵制的態度，明面上的理由是擔心升高戰爭的強度，但也有可能是擔心航空技術外流。美國評估，俄國的航電技術與美國有大約30年的技術差距。

F-16還是未定之天，但丹麥提供烏克蘭豹1坦克已是確定計畫。保羅森說，「我們將在夏季到來前，開始向烏克蘭運送豹 1 坦克，數量為100輛。我會說，這對烏克蘭軍隊來說將是一件大事。」