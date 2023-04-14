兄弟姊妹一起長大，彼此卻不親近？一名網友跟朋友們聊到手足關係，發現自己跟弟弟妹妹很不熟，與朋友的家中狀況不同，讓他疑惑「自己是不是異類？」，就有過來人分享，不一定人人都跟手足感情融洽，不熟也不是太特殊。

「我這樣算是異類嗎？」一名網友在PTT女板發文表示，自己排行老大，下面有弟弟妹妹，自認跟弟妹倆一直不是很熟，從畢業離開老家後各奔東西，三人鮮少聯絡都是各過各的，連彼此有沒有交男女朋友都不知道。對比朋友們跟兄弟姊妹都很熟絡，好奇自己的狀況是正常的嗎？

貼文一出引起討論，不少網友也坦言跟手足不熟，「看過不少都不熟的阿，每家手足狀況都不太一樣」、「其實我跟我弟也不熟，十幾年來只通過一次電話」、「我也不熟，每年講的話不超過五句」、「不會是異類，總比感情惡劣來得好」、「我跟我弟差四歲，也超不熟」。

也有人歸因是父母的處理方式，「不正常，代表家長沒有在調和」、「家長的問題」、「有矛盾就更不想熟」、「三觀不合，父母從小處理矛盾方式導致像陌生人，還有一個啃老的，根本不想跟他熟」。