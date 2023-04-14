為了安全考量，許多物品禁止登機或托運，否則可能會違反當地法律。中國有一名萬姓女子，近日打算搭機前往珠海，在機場接受安檢時，卻被發現一件「父親遺物」，結果被處以行政拘留5日，掀起熱議。

事情發生在4月7日下午1時許，萬女搭乘航班前往珠海，在西安咸陽國際機場接受安全檢查時，被安檢人員在隨身攜帶的包包內發現一枚子彈，經過調查，是一枚未擊發的步槍實彈。

萬女解釋，她是來陝西收拾父親的遺物，這枚子彈和一些雜物放在一個鞋盒裡，沒有注意到，返回時就帶到機場。對此，陝西省公安廳機場公安局咸陽機場分局西區派出所指出，旅客萬女是某工廠退休員工，且無其他違法行為，認罪態度良好，根據《治安管理處罰法》處以行政拘留5日。

子彈和雜物放在鞋盒裡。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，多數網友都認為沒必要拘留，「亂作為，帶了一個子彈就拘留5天，明明是對父親的一個念想，卻作為了違法證據」、「無心之過」、「這個行為拘留我覺得有點執法過度」，不過也有不少人表示：「依法處理，公平公正公開就行，這子彈萬一再炸了，影響的是其他乘客」、「說沒看到就是撒謊，裡面有什麼東西早翻岀來看了，拘就對了」。

更多 CTWANT 報導