尿布常濕、脾氣暴躁、愛吃零食，可能都是2歲兒生活中會上演的戲碼。尤其嬰幼兒正在成長的階段，許多的徵兆都會被誤以為是正常發育的變化而被忽略。國外一位媽媽就分享自己寶寶的異常，並慶幸自己最後選擇就醫，才能發現孩子竟然罹患第一型糖尿病。

嬰幼兒也有可能患上糖尿病，且因為有時病程進展快、症狀容易被忽略，更需要小心謹慎。日前國外一名媽媽Ashley Henschen就分享自己2歲女兒的故事，希望藉此提醒父母不要忽略孩子的異常。

相信直覺，母及時送醫救回女兒一命

媽媽分享大約從去年5月開始，她注意到2歲的女兒一直不斷喝水，同時尿布也常常濕透，幾乎在30分鐘內就會尿濕。當時正值夏天，氣溫逐漸升高，因此她最初也不以為意，只是思考是否需要幫女兒換成大號或隔夜的尿布。但隨著時間的推移，她發現孩子表現得很煩躁，且常常到儲藏室去拿零食。

但這仍舊難以分辨到底是成長階段出現的行為變化或是健康問題，該位媽媽回憶道：「因為她在成長階段，我們有點忽略了這些症狀。」尤其嬰幼兒行為變化是再正常不過的事。她和丈夫甚至將這歸因於「可怕的兩歲兒」（The terrible twos）階段到了。她透漏當時簡直沒辦法帶孩子去餐廳，因為寶貝很容易發脾氣。「她有所有典型的跡象，但因為我們不理解這項疾病的徵兆、不知道該注意什麼。（所以我們忽略了。）」

血糖飆到500！已罹患糖尿病酮酸中毒

隨後的兩週，孩子每天早上睡醒尿布完全濕透，甚至到了需要每天更換床單的程度。察覺不對勁的Ashley連忙到診所求醫，尿檢結果發現孩子的血糖數值升高到約500mg/dl，而正常同齡孩子的血糖值約落在80～100mg/dl區間。於是她又聽從醫生指示把孩子送到大醫院進行更多檢查，結果顯示孩子已經發展為糖尿病酮酸中毒（或稱糖尿病酮酸血症）。醫師更驚訝地詢問媽媽是如何發現的，因為一般患者出現如此高的血糖時，通常已陷入昏迷。然而這位媽媽表示知道女兒確診第一型糖尿病才是她認為更震驚的事。所幸寶寶確診及時，開始治療後，情緒與精神幾乎立即就得到改善，還能在房間內跑來跑去。

兒童第一型糖尿病是什麼？

「兒童糖尿病」可以分為第一型糖尿病與第二型糖尿病。前者是因為胰島素的缺乏所引起的，最常見的致病因素是胰臟胰島細胞被自體免疫或不知原因破壞而無法分泌胰島素。沒有胰島素，血糖就沒辦法進入細胞中，並轉化成其他所需的能量；同時無法進入細胞內的血糖會積聚在血液中。當血糖達到一定濃度時，腎臟會嘗試將它排到尿液中，所以會更頻繁地排尿。美國CDC指出，第一型糖尿病會發生在任何年齡階段，但通常發生於兒童、青少年與年輕人。

及時治療很重要！3大典型症狀判別

第一型糖尿病的致病原因複雜，加之無法預防、有時病程進展迅速，若不及時治療，患童可能會出現「高血糖」、「糖尿病酮酸血症」，嚴重的患者甚至會昏迷、休克或導致死亡。(圖/ 嬰兒與母親提供）

第一型糖尿病的致病原因複雜，加之無法預防、有時病程進展迅速，若不及時治療，患童可能會出現「高血糖」、「糖尿病酮酸血症」，嚴重的患者甚至會昏迷、休克或導致死亡。因此如果注意到家中的嬰幼兒與平時相較出現口渴、頻尿、多食的跡象就要小心。此外，因為血糖無法轉化為能量，患者不僅容易飢餓，體重也有可能會隨之下跌。若伴隨呼吸出現水果味、腹痛、煩躁、嘔吐、全身乏力、呼吸快且深等情形，則要當心是併發「糖尿病酮酸血症」。

及早發現有助於日後病情的控制，Ashley表示：「這真的讓人很難接受，但比起悲傷，你需要先接受事實，學習如何照顧孩子。」夫妻倆目前積極學習照顧女兒，從計算碳水化合物到血糖數值的監測，努力用有趣的方式分散孩子的注意力。儘管現在需要注意的事項變多，但她表示生活並沒有太大的變化，並希望孩子以後不要覺得自己異於常人。最後她也呼籲父母，感覺不對勁的話，要相信自己的直覺，帶孩子就醫檢查。及早確診才能配合治療，控制血糖，守護孩子的健康。

本文作者：林雁

(本文摘自【嬰兒與母親】2023年3月號)