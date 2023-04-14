新冠肺炎二度感染機率有多高？面對重複確診危機，如何做好準備？醫院感控專家，教你掌握二度感染的防疫重點。

隨著第三波疫情再起，國內重複感染人數截至去（2022）年底突破10萬例，二度確診比率急速上升至5%，讓不少民眾擔心「無敵星星」失效。確診痊癒後抗體可以維持多久？重複感染機率有多高？哪些人是二度感染的高危險群？

新冠抗體保護力 可維持3個月

彰化基督教醫院感染預防暨控制中心主任陳昶華表示，一般人感染新冠病毒後會產生自然免疫力（先天免疫+後天免疫），其保護力達9成，約可維持3個月。但目前流行的病毒株BA.5和XBB.1.5傳播力強、變異速度快，具有強大的免疫逃脫能力，重複感染機率較先前流行的病毒株高出15、16倍；如果具有肥胖、慢性肺病、心臟疾病、糖尿病或腎臟病等因子，或年紀較大、罹患癌症、免疫力較差，就要特別小心，這些族群有較高機率會二度感染新冠病毒。

重複感染如何診斷？臨床判定大不同！

根據中央疫情指揮中心的定義，再度確診新冠肺炎，必須滿足下列兩項條件的其中一項，同時經醫師評估為感染個案，才能被歸類為「重複感染」。這兩項條件一是距離前一次發病日或採檢日14天起至3個月內，「原慢性症狀惡化，或出現發燒或呼吸道症狀」以及「SARS-CoV-2 RT-PCR陽性（Ct值＜27）或新冠抗原／核酸快篩陽性」；一是距前一次發病日或採檢日3個月以上，SARS-CoV-2 RT-PCR陽性或新冠抗原／核酸快篩陽性。

陳昶華主任表示，雖然重複感染的兩項條件具有明確的定義，但截至目前為止，臨床診斷仍無法標準化、一致化，原因在於每位醫師對疾病的認定有不同的看法。「舉例來說，有些民眾因病毒廓清的速度較慢，痊癒後體內仍殘留少量病毒，持續在陰、陽的狀態之間反覆，無法單靠SARS-CoV-2 RT-PCR或抗原／核酸快篩判定是否為重複感染，若主治醫師認為患者慢性症狀惡化與原新冠感染無直接相關，排除重複感染的可能，就不會進行第二次通報。」

正因為每位醫師對疾病的判定不同，目前公布的重複感染數據恐無法反映真實現況。為解決這個問題，目前臨床醫師普遍傾向找初次看診（通報）的醫師或熟悉病患身體狀況的醫師共同討論。「像我先前收治一名病患，本身是癌症患者且有心臟及呼吸道的問題，因身體不適急診，結果快篩陽性，後來也是找了解病患身體狀況的主治（腫瘤科）醫師討論這次慢性症狀惡化與原新冠感染是否直接相關，才判定是否為重複感染。」

二度感染病況 與初次感染差距不大

日前有新聞報導一名女性在短短一個月內染疫兩次，第二次症狀較第一次嚴重許多，二度確診病況真的會比較嚴重嗎？陳昶華主任表示，根據最近的研究，初次感染若是輕症，再次感染也以輕症居多；初次感染若是重症，二度感染症狀多半比較嚴重。換句話說，二度感染的嚴重程度取決於個人體質，體質不同會有不同表現，與初次感染的病況不會差距太大。

若在懷孕期間確診，想用藥治療又怕影響胎兒，該怎麼辦呢？陳昶華主任表示，雖然某些藥物不宜在孕期使用，例如含有可待因（Codeine）的止痛藥，但還是有相對安全的藥物可以在孕期使用。

輝瑞的Paxlovid藥物交互作用較少，準媽媽若沒有其他用藥禁忌，通常會建議優先使用。如果想用中藥治療，則會推薦清冠一號。(圖/ 嬰兒與母親提供）

懷孕用抗病毒藥 醫師推薦「這兩種」

「新冠肺炎的治療藥物可分為『一般用藥』和『抗病毒藥』，給孕婦的一般用藥通常是選用懷孕藥品風險分類（Pregnancy category） B級或C級的藥物；抗病毒藥則以西藥Paxlovid及中藥清冠一號為主。」陳昶華主任解釋，Paxlovid藥物交互作用較少，準媽媽若沒有其他用藥禁忌，通常會建議優先使用。如果想用中藥治療，則會推薦清冠一號。值得注意的是，Paxlovid與清冠一號雖然都是相對安全的藥物，但西藥和中藥不能同時混用，兩者只能擇一。第三孕期確診重症風險較高，懷孕後期若出現疑似二度確診的表現，應儘快就醫。

雖然感染病毒可以產生具保護力的抗體，但只有接種疫苗才能延長抗體作用的時間。陳昶華主任強調，面對二度感染危機，最好的預防方法仍是接種疫苗。其次是根據經驗法則，在出現疑似感染症狀時馬上快篩、儘速就醫。平時應維持健康的飲食作息，營養均衡、避免熬夜，如此才能讓免疫系統在面對病毒時發揮作用。

陳昶華

現任

彰化基督教醫院感染預防暨控制中心主任

中興大學醫學院副教授

學經歷

中國醫藥學院醫學系畢業

中興大學生命科學院碩士、博士畢業

彰化基督教醫院感染科主治醫師

美國愛荷華醫學中心進修臨床感染醫學與臨床微生物學與院內感染

本文作者：Grace

(本文摘自【嬰兒與母親】2023年3月號)