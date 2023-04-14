隨著重劃區土地逐漸飽和，發展中的重劃區因親民房價及發展潛力等利多，近年成為購屋族首選。以桃園航空城為例，開發目的為提升桃園國際機場競爭力，目前共規劃6大園區，預計開發面積達6,150公頃，其發展潛力亦促進周邊發展，客運園區就受惠於此，而居住環境媲美台北市文山區的「華登新城峰」，其千坪基地及永久綠意視野等區域少見優勢，再加上戶戶配有智慧家庭GOOGLE HOME，甫推出立刻造成熱議！

政府為提升桃園國際機場競爭力，開發桃園航空城。圖為桃園國際機場 (華登新城峰提供)

客運園區位於大園區西側，鄰近桃園國際機場及大園市區，往南通往高鐵青埔特區，往西則與草漯重劃區及觀音工業區相鄰。市府當初規劃此區是為加速桃園航空城發展，在土地使用規劃中，住宅區僅佔約56%，屬於低密度的住宅規劃，且區域內擁有大面積埤塘及農業保育區等高綠覆率，如此高品質的居住環境，使新建案更顯珍貴及搶手。

客運園區往南可通往高鐵青埔特區，圖為高鐵桃園站 。(華登新城峰提供)

客運園區的主要幹道為大觀路，車程5分鐘快速串接西濱快速道路，10分鐘左右即可連接國道二號，前往大園工業區、觀音工業區、草漯工業區及大園市區平均皆在10分鐘內，青埔特區幾乎也只要15分鐘的車程。未來在大觀路上，將興建桃園第二階段捷運路網大園觀音線，屆時更能有效整合附近區域，縮短車程往返，形成新興生活圈。

由華登建設投資興建的「華登新城峰」即位於環區西路與科二街口，其高品質居住環境媲美台北市文山區，包含鄰近大園國中900公尺，步行10分鐘可到達；比鄰萬坪公園，未來預計興建國民運動中心，距離店子埤環湖步道更只要450公尺，日夜皆能徜徉綠意生態；且正前方面對農業保育區，高樓層可飽覽永久遼闊絕佳視野，成為名副其實的城市綠洲。

「華登新城峰」距離大園國中僅900公尺，圖為大園國中。 (華登新城峰提供)

「華登新城峰」規劃25-40坪2~3房大樓區、63-77坪3樓半及4樓半的別墅區，其中大樓區戶戶備有本重劃區首創「智慧家庭GOOGLE HOME」，一聲令下即可聽音樂、查股票，甚至可以透過手機app遠端控制空調、燈光、窗簾及觀看家裡動態等等，也可下載app擴充功能，透過高智能技術提高生活品質，享受輕鬆便捷人生。

現場專案經理表示，大園區3年前80%都是透天產品，隨著市場需求改變，小坪數大樓成為主流，不過大園在地居民還是習慣透天，因此「華登新城峰」別墅可謂區域最後產品。別墅區基地面積近1400坪只規劃限量39席，棟距為6至8米，密度低、綠覆率高，且公設可與大樓區共用。

華登建設已走過17個年頭，認為「建築總會如實反應出建造者」，因此總是堅持先建後售、眼見為憑，並以「實住、安全、舒適、貼心」為初衷，追求職人匠心及精鑄美學，打造令住戶住得安心又舒適的好宅。

華登新城峰

接待中心：桃園市大園區環區西路79號

賓客電話：03-385-3555