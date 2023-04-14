半導體產業供過於求，尤其記憶體晶片淪為重災區，全球最大記憶體晶片製造商三星第一季獲利恐暴減92%、創下14年新低， 日經中文網撰文示警，因記憶體行情持續疲軟，廠商恐面臨洗牌。

報導指出，過去記憶體行業有公司在產業低迷期被淘汰出局以及重組，像是1990年代後半期，包括摩托羅拉、德儀、富士通等都退出記憶體業務，之後日立和NEC的記憶體部門合併DRAM業務，成立爾必達記憶體，在金融危機後的2009年，德國奇夢達破產，爾必達也在2012年破產，之後併入美光旗下。

報導示警，隨著記憶體廠商的數量減少，生存下來的廠商的業績急速上升，在過去10年產業需求呈現爆炸性增長，不過，如今市佔第一的三星也陷入虧損，記憶體行情持續疲軟，廠商恐面臨洗牌。

英國知名市場調查機構Omdia資料顯示，2022年韓廠三星以38.7%市占居第一，SK海力士24%排第二，美廠美光19.2%排第三。日本鎧俠控股和美國威騰電子則以7.9%及5.6%敬陪末座，如果這2家廠商持續虧損，可能面臨破產和重組的危機。