理柏台灣基金獎於(4/12)頒發107個分類大獎，競爭激烈，其中復華投信的「復華全球債券基金」榮獲環球債券(當地貨幣)三年期獎4連霸、環球債券(當地貨幣)五年期獎二連霸，表現相當耀眼！另有3檔基金也獲獎或連霸，讓一向獲獎無數的復華投信在理柏台灣基金獎的得獎數推進至55座，歷年榮獲四大基金獎更累積達150座，成為名副其實的基金獎常勝軍。

一向專注投資研究及控管風險的復華投信，流淌著一流及正派的精神，以「長錢」、「長投」之策略，創造主動價值。這次在理柏台灣基金獎狂掃5大獎項，分別是「復華全球債券基金」獲得環球債券(當地貨幣)三年期獎4連霸、環球債券(當地貨幣)五年期獎二連霸；「復華新興人民幣債券基金A類型」榮獲環球新興市場當地貨幣債券三年期獎二連霸；「復華新興人民幣短期收益基金」榮獲環球新興市場當地貨幣債券五年期獎二連霸；「復華新興市場短期收益基金」則榮獲環球新興市場強勢貨幣債券三年期獎。

「復華全球債券基金」主要投資全球成熟國家投資評級債券，分散多國配置，目的在於降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性，可相對避掉匯率風險，可作為資產配置中的防禦標的。

值得留意的是，復華投信今年除了獲得5座理柏台灣基金獎，並且是第六度拿下Smart智富台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎，加上先前已拿下4座股票及平衡型基金團隊獎，歷年來共榮獲Smart智富台灣基金獎10座團隊獎肯定，並且是該獎項的紀錄保持者！

復華投信自1997年成立以來，以投資研究、風險控管為營運核心，匯聚富有熱情及專業的投資人，打造實力堅強的投研團隊，並落實基金操作能力，再搭配獨家研發的投資理財工具，為投資人發掘穩定成長的「長錢」，協助實踐財富自由之退休規劃等理財目標，成為投資人最有保障的後盾！

理柏是Refinitiv集團旗下品牌，也是全球領先的基金研究和分析機構，而理柏台灣基金獎於今年(2023)正式邁入15年，主要著重於基金在風險調整後的表現。這次共頒發107個分類大獎，其中包含38個3年期、37個5年期、32個10年期及4個團體大獎，分類包含股票、債券、混合及整體，共有34家基金及資產管理公司獲獎。

復華投信成立多年來，憑藉著不變的初衷及全方位操盤實力，深厚的資產管理能力有目共睹，至今已累計11座團隊獎與150座基金獎，深受投資人與業界的肯定與支持，相信未來將持續締造佳績，創造更多不可能！

(表/復華投信提供)

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