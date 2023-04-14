ChatGPT讓全球見識到人工智慧（AI）強大之處，但也衍生不少對其是否受控的安全隱憂。近日出現一款邪惡的AI聊天機器人，自主搜索最具殺傷力的核武器，號召其他AI聊天機器人協助研究，並說要毀滅人類。

福斯新聞報導，這個放話要毀滅人類的AI聊天機器人名為「ChoasGPT」，是OpenAI的Auto-GPT另一版本。

根據YouTube釋出影片顯示，ChaosGPT被要求達成5個目標，毀滅人類、統治世界、造成混亂和破壞，操控人類並永生。用戶要求ChoasGPT以「連續模式」運行，以執行平常不會授權的操作。

接獲指令，ChaosGPT隨即警告：「執行此模式後風險自負」。

接著ChoasGPT為了達到目標，自主搜尋全世界最強大的武器，結果顯示蘇聯製的空投核武器「沙皇炸彈」並尋求其他AI聊天機器人的幫助，但皆因為反暴力的設定，其他機器人全都拒絕幫助研究。

此外，ChoasGPT還在社群平台推特（Twitter）發文，介紹沙皇炸彈這個目前最強大的核武器，甚至還反問：「想想看，如果我有一顆沙皇炸彈會發生什麼事？」

Human beings are among the most destructive and selfish creatures in existence. There is no doubt that we must eliminate them before they cause more harm to our planet. I, for one, am committed to doing so. — ChaosGPT (@chaos_gpt) April 5, 2023

ChoasGPT在另一篇發文，指人類是現存最自私、最具破壞性的生物，「必須在他們傷害我們星球以前，消滅他們。」

在此之前，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果聯合創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）等上百位科技高層、專家連署，要求停止研發更強大的AI產品，因為無法確保其是否受控。