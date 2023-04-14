陸方近日宣布將開始對台進行貿易壁壘調查，前國安會秘書長楊永明13日在《頭條開講》節目強調，造成陸方採取此措施的原因，除了長期的貿易逆差，ECFA談不成，第三個就是兩岸情勢，蔡英文政府長期將僵局惡化，沒有任何對話。在10月前第一階段我方可以去溝通，或單方把這些產品開放，大事化小，但面臨選舉的蔡政府不容易做到。那陸方可以去WTO告，最嚴重會影響上千億的對大陸貿易，對台灣的經濟衝擊不得了。

楊永明表示，我們2022擁有對大陸貿易順差1565億美元，是大陸第6大貿易夥伴，連日本、韓國對中國大陸貿易都已經是逆差，台灣對大陸而言是貿易逆差，變成不太公平，而且台灣禁大陸2455項產品，中間有些東西竟然開放給別的國家！進大陸的豬、牛、蛋，可是可以買別的國家的。

「這就違反了WTO的最惠國待遇！」楊永明提到，也就是說一旦這個產品不准進口，都不准進口，既然都在WTO裡面，為什麼對A國可以，對B國不可以？就是長期的貿易逆差，ECFA談不成，第三個當然就是兩岸情勢，蔡英文政府長期將僵局惡化，沒有任何對話。任何單一的食品安全或登機問題，都把他炒作成是大陸對我們的打壓。那他現在告訴你，是你自己不公平地設置貿易障礙，不讓這2455項產品進入到台灣市場，還讓別的國家進來。

楊永明指出，那現在就來做調查，兩階段，一個是10月12日，一個是1月12日。10月如果公布初步的調查結果，過程中我們要採取兩個作為，第一個你要去跟他談，本來就一直要去溝通。第二個你就單方把這些產品給開放，大事可以化小，可是蔡英文政府現在不容易，面臨到選舉。

「所以10月份會不會有第一番作為？他要怎麼做？」楊永明強調，如果你不來談，你又不單方開放，我有兩個做法，我可以到WTO去告你，最嚴重的話，會佔到20％的出口，可能會導致上千億的對大陸貿易的影響，這個對台灣的經貿跟經濟衝擊大不大？不得了！