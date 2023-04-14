靜宜林姓女大生傳出失蹤，未料後續被發現是自主行動，避人耳目前往緬甸，且與詐騙集團牽連甚深，還拒絕回台，引發軒然大波，就有大學同班同學透露林女私下為人，直言「很怪」，還說就算沒來上課，9成同學也不會發現。

靜宜女大生案件掀起許多網路討論，就有一名自稱現任同學透露，事件發生後，林女讓校內老師與相關人員都忙翻了，雖然還是希望本人平安，但情況演變至此倒也不意外，因為林女平常幾乎不跟人接觸，相當邊緣。

有大學同學透露林女私下為人，直言個性「很怪」。(圖／Dcard)

同學表示，自己印象中，幾乎沒看過林女跟別人說話，甚至連沒有到校上課，班上的人也幾乎都不會察覺，同學坦言，若說的直白一點，林女的個性相當奇怪﹐無論是散發的氣場或是臉色、穿著，甚至一度懷疑身邊親友是否沒有關切她，只希望林女若回台能夠積極向上點。

根據最新消息，林姓女大生不僅拒絕返台，甚至已開始在當地園區上班，任行政職，而該工作與詐騙集團高度相關，本人行動也並未受到控制，儘管母親苦口婆心電話勸說，林女仍堅持留在當地，讓警方也傷透腦筋，但因林女已是成年人，無法可管。