據《日經亞洲》發自華府報導，大約25家美國軍火商5月初將派代表來台灣，討論合作生產無人機與彈藥事宜；除和台灣國防產業代表交流外，也可望會見總統蔡英文。前立委郭正亮13日在《亮劍台灣》節目強調，我對美190億美元軍購沒送來，蔡英文過境美國一個聯邦官員都見不到，美國會制定對台灣有利的法案全都是虛的。只有合作無人機這個是來真格的，真實的，也就是我們知道無人機落後太多，希望能夠大量地製造。

「我們台灣有的只有這一種，就是美國爸爸又來了！」郭正亮表示，永遠用這個來自我安慰，來讓民眾放心。比如說美國118屆國會制定的，對於台灣有利的法案，一個一個提，提了那麼多，結果我們蔡英文去了美國，一個聯邦官員都見不到！你提這案有什麼用？

郭正亮質疑，我們有190億美元的軍購，到現在還沒送來。美國國會一天到晚在提案，有什麼用？「都沒有用嘛！」

「然後這個才是來真格的！」郭正亮指出，美國25家軍火商5月要來訪台，商討合作無人機，「我跟各位講，這個才是真實的！」真實的就是說，我們知道我們的無人機落後太多了，我們希望能夠大量地製造，「這個我也同意啦，我是說只有這個才是真實的，其他都是虛的。」