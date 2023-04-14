連千毅憑藉敢說敢言的直播風格，加上常請來辣妹助陣，人氣一直很旺，未料去年被控發行利用NFT(非同質化代幣)詐騙被逮，事件落幕後，他減少開直播的次數，僅偶爾分享日常。最近連千毅透露媽媽把嫁妝換成黃金，幫他補辦跟愛妻娜美的婚禮，卻被網友起底他去年也承諾幫娜美辦婚禮，卻至今跳票。

連千毅最近在臉書回憶童年，表示家中環境並不優渥，卻有5個兄弟姊妹，開銷其實很大，但溫馨的是，媽媽都會親手準備便當，還會煎荷包蛋給他，「雖然平凡，但我感謝我爸媽，含辛茹苦把我拉拔長大到14歲」，這些無私奉獻讓他一直懷著感恩的心。

前陣子媽媽表示手裡有一筆錢，還把嫁妝換成黃金，盼幫他跟娜美補辦婚禮，他聽完秒拒：「妳嫁妝的黃金傳承給娜美是可以的！錢，妳留著想吃什麼就吃，需要用就去用！我不會收！」，更大呼：「父母拉拔我們長大，實屬不容易，把我們生得好手好腳的，就應該努力掙錢，再讓父母安享晚年！這才是盡孝！」

貼文曝光後，粉絲們豎起大拇指，紛紛留言：「有媽媽的小孩最幸福」、「孝順是最基本的，給您一個大大的讚」、「真的，外面山珍海味不如媽媽煮的味道」、「媽媽的荷包蛋最對味」、「家永遠都是溫暖的避風港」、「出了社會才知道，外面再貴、再高級的食物，都不比媽媽從冰箱隨意拿出煮的東西好吃。」

然而有網友挖出連千毅去年3月的舊文，只見他寫道：「最大的願望就是能完婚，補辦婚禮」，如今過了一年多卻未履行承諾，還一度傳出婚變，好在最後感情恢復如初，不時曬出一家四口的同框照，共享天倫之樂。