美國地質調查所（USGS）表示，加拿大西部外海今天發生規模6.0淺層地震，但未引發海嘯警報，目前並無災損或傷亡消息。
法新社報導，這次地震震源深度僅8公里，震央在加拿大西部卑詩省（British Columbia）溫哥華島（Vancouver Island）麥尼爾港（Port McNeil）西南方逾140英里（約225公里）處。
根據美國地質調查所，地震發生時間為上午8時44分（格林威治時間15時44分）。
卑詩省救難單位推文：「卑詩省未面臨海嘯威脅。」（譯者：楊昭彥）1120414
美國地質調查所（USGS）表示，加拿大西部外海今天發生規模6.0淺層地震，但未引發海嘯警報，目前並無災損或傷亡消息。
法新社報導，這次地震震源深度僅8公里，震央在加拿大西部卑詩省（British Columbia）溫哥華島（Vancouver Island）麥尼爾港（Port McNeil）西南方逾140英里（約225公里）處。
根據美國地質調查所，地震發生時間為上午8時44分（格林威治時間15時44分）。
卑詩省救難單位推文：「卑詩省未面臨海嘯威脅。」（譯者：楊昭彥）1120414
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。