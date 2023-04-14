美國地質調查所（USGS）表示，加拿大西部外海今天發生規模6.0淺層地震，但未引發海嘯警報，目前並無災損或傷亡消息。

法新社報導，這次地震震源深度僅8公里，震央在加拿大西部卑詩省（British Columbia）溫哥華島（Vancouver Island）麥尼爾港（Port McNeil）西南方逾140英里（約225公里）處。

根據美國地質調查所，地震發生時間為上午8時44分（格林威治時間15時44分）。

卑詩省救難單位推文：「卑詩省未面臨海嘯威脅。」（譯者：楊昭彥）1120414