鳳梨(吳泓易)靠著獨特台式幽默，在網紅界佔有一席之地，未料先前跟Joeman合作拍攝「平價奢華89對決」影片，卻在預告釋出後，被揪出19歲時曾詐騙一名高雄阿嬤47萬元，眼看輿論逐漸發酵，決定刪除露面片段。他13日在臉書曬出跟秘書女友歐菈的對話截圖，未料聊天室的暱稱意外成為亮點。

鳳梨昨(13)日在臉書寫道：「08(老子)忙到一半，秘書傳Line給我…我不知道她是抱著什麼心態…」，原來歐菈傳給他IG突破百萬大關的截圖，卻話中有話：「老闆！恭喜你被開副本，粉絲破百萬」，讓鳳梨無奈回：「X，我該高興？」，歐菈則繼續虧：「反正你一路黑到底了，無所謂」，隨後附上哭著臉豎起大拇指的貼圖。

值得注意的是，鳳梨跟歐菈的聊天室暱稱寫下：「老婆」2字，讓網友笑喊：「老婆才是重點啊」、「秘書在哪？明明是老婆」、「要演哪齣啊？」、「這是在放閃」、「什麼時候要迎娶歐菈？不要再裝僞單身了！」、「鼠叔絕對是：新一代好男人」、「Line的重點是名稱老婆。」

鳳梨聊天室的名稱是老婆，閃瞎一票網友。(圖/鳳梨 FB)

先前網友在Dcard鳳梨曾對一名高雄阿嬤詐騙47萬元，並提出質疑：「為什麼台灣就是有人要去捧89？是嫌台灣的89還不夠囂張嗎？」，對此，鳳梨坦承當年的確冒充檢察官行騙，但這個錯誤示範恐會影響社會風氣，因此刪除參演的片段，並強調已因此事坐牢，經常感到很後悔，雖然無法改變過去，但能夠為社會持續做出貢獻。