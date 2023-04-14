美國人工智慧研究實驗室OpenAI去年11月發布聊天機器人ChatGPT以來，世人各種應用出奇，寫報告、寫程式、寫情書，最近又有一種新用途出現。美國一名新娘子來不及構思結婚誓詞，情急之下求助ChatGPT，一篇如夢似幻的誓詞草稿得來幾乎不費工夫，令她大感意外。有婚禮網站業者腦筋動得快，結合ChatGPT推出寫作支援服務，許多因講稿「難產」傷透腦筋的新人受惠不少。

美國有線電視新聞網報導，在高通（Qualcomm）擔任財務分析師的愛麗絲（Elyse Nguyen）今年二月剛結婚。她回憶，大喜之日將屆，結婚誓詞一個字也沒寫，朋友建議找ChatGPT幫忙，豈料機器人給了她一份還不錯的草稿：「內容很肉麻俗氣，但必備的要素一應俱全，給彼此的承諾、架構都有了。」她保留大部分內容，加了些許個人特色與兩人交往細節，就此完成令她滿意的結婚誓詞。

網路已有短片示範如何利用ChatGPT寫出婚禮誓詞講稿。

愛麗絲說：「聊天機器人可以減輕壓力，我根本沒寫過結婚誓詞，也不曉得該寫些什麼。ChatGPT還會押韻、類比、隱喻。」她說，聊天機器人也給出很滑稽的文句，譬如「懷著有如高爾夫球選手首次一桿進洞的熱情，我許下與你終身為伴的誓言」。

麻醉師麥可（Michael Grinn）與公關公司執行長凱特（Kate Gardiner）已訂婚，結婚典禮預計6月在威斯康辛州舉行，兩人日前用ChatGPT草擬猶太人傳統的結婚契約（Ketubah），結果令兩人嚇一跳，只花1小時修改就大功告成，省了不少時間。麥可說：「草稿出爐時，我倆對看了一眼，根本提不出任何異議。」但麥可不會找ChatGPT代筆結婚誓詞，他要的是「不那麼精緻」、「帶有不假手他人之感」的講稿。

美國已有新人利用ChatGPT輕鬆搞定結婚誓言，解決難以下筆的困擾。（圖／Shutterstock）

麥可對於終身大事的承諾保有親力親為的堅持，但他對伴郎就沒辦法如此用心。近期麥可要替自己的伴郎主持結婚典禮，他會用ChatGPT替主持稿打底，對於像他這種工作量大到沒時間準備的人而言，請聊天機器人代勞「效率超高」。

ChatGPT問世近5個月，日前已開放大眾使用，有婚禮企劃業者用它協助新人解決寫作瓶頸。婚企網站「喜悅」（Joy）的客戶艾倫（Ellen Le）就利用這項服務搞定她的婚禮網站部分內容，向賓客介紹自己與另一半、提供交通資訊，易如反掌。她的誓詞初稿有些錯誤，例如兩人的愛情故事部分細節顯然是瞎編的，但整體而言機器人幫了她一個大忙，「多少能激發些許回應，不必枯坐10個鐘頭苦思如何下筆」。她說，自己在職場常用ChatGPT，未婚夫也考慮求助聊天機器人搞定結婚誓詞。

「喜悅」網站也成為率先結合ChatGPT的第三方平台之一。執行長兼共同創辦人喬希（Vishal Joshi）自認是「AI愛好者」，該網站的「寫作瓶頸小幫手」功能今年3月才上線，產出文稿已好幾千則，可替新人、伴郎伴娘代筆講稿，或幫新人撰寫謝卡，甚至能讓使用者自選講稿風格與語氣。喬希透露，某次用戶問卷調查發現許多新人講稿寫不出來「超崩潰」，公司就此得到新增這項服務的靈感。