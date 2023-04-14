美國今天公布的數據顯示，3月生產者物價指數（PPI）年增2.7%，為兩年多來最低增速。在出現這個通貨膨脹持續降溫的最新跡象後，華爾街股市主要指數今天都收高。
道瓊工業指數勁揚383.19點或1.14%，以34029.69點作收。
標準普爾500指數上漲54.27點或1.33%，收4146.22點。
科技股那斯達克指數大漲236.93點或1.99%，收12166.27點。
費城半導體指數上揚22.43點或0.73%，收3074.94點。（譯者：楊昭彥）1120414
美國今天公布的數據顯示，3月生產者物價指數（PPI）年增2.7%，為兩年多來最低增速。在出現這個通貨膨脹持續降溫的最新跡象後，華爾街股市主要指數今天都收高。
道瓊工業指數勁揚383.19點或1.14%，以34029.69點作收。
標準普爾500指數上漲54.27點或1.33%，收4146.22點。
科技股那斯達克指數大漲236.93點或1.99%，收12166.27點。
費城半導體指數上揚22.43點或0.73%，收3074.94點。（譯者：楊昭彥）1120414
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