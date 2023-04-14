【愛傳媒蔡詩萍專欄】台北市議會開議，市長市政報告，蔣萬安市長的初體驗，也是我這文化局長的初體驗。

從下午兩點到晚上近七點。藍綠白，各顯神通，該搏的新聞版面都有了。我的業務範圍，今天只有一個大議題：中正紀念堂轉型。

市長回答這議題，說得很中肯。中正紀念堂是古蹟，改名與否，權責在中央。我忝為文化局長，不妨也補充幾句話。

古蹟中正紀念堂的中央主管機關，是文化部，改名與否，拆不拆銅像與否，權責都在中央；中央不能自己不做決定，或不敢做決定，卻來吃台北市的豆腐，要台北市表態？！

既然要我們台北市表態，那也很簡單：台北市管的是文化景觀，文化景觀只能關注「中正紀念堂」是否能完整的，一致的，呈現市民的歷史記憶，以及實踐市民休閒生活的便利性。

蔣市長過去是立委，立委可以有立委層次的回應自由；但如今他是台北市長，他只能依循台北市與中央的權責區隔，表達中正紀念堂是文化景觀的因應態度。

以我的角度看，蔣萬安市長與蔣萬安立委，乃至於，蔣萬安是蔣家一份子的，這三種角色，必須在中正紀念堂的議題上，各安其位，方得其所。

作者為知名作家、台北市文化局長

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