世界女子職業網球協會（WTA）今天宣布，在因為憂心網球選手彭帥的安危而抵制中國16個月後，9月將恢復在中國舉行職業女子網球賽事。

法新社報導，曾經登上雙打世界第一的彭帥在後來刪除的一則2021年社群媒體貼文中說，她遭到中國高官性侵。之後彭帥就不曾在中國境外露面。

WTA今天表示：「2021年中國網球選手彭帥勇敢挺身當時，WTA表明立場，基於擔心她的安危，以及我們的選手和員工的安全，暫停進行在中國的活動。」

但WTA坦言，協會的原則立場並無法帶來改變，「在暫停中國境內的網球競賽16個月，並持續致力實現我們原本的訴求後，情況並無改變跡象」。

「我們斷定永遠無法徹底達成那些目標，犧牲付出驚人代價的，終究是我們的選手和賽事。」

「基於這些原因，WTA將解除暫停在中華人民共和國舉行賽事，並將於今年9月恢復在中國比賽。」

WTA並提到：「我們無法達成我們立下的每項目標，但我們接觸過彭帥身邊的人，確定她跟家人安全住在北京。」

「我們也獲得保證，WTA選手和中國境內員工在該國時會很安全並受到保護。WTA嚴肅看待這項承諾，並會讓各方負起責任。」

WTA日前表示，即將宣布是否重回中國舉行賽事。

WTA因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重受創，2020年和2021年公告蒙受8位數字虧損。