NEW: U.S. Attorney General Merrick Garland confirms the FBI has arrested 21-year-old Jack Teixeira, an airman in the Massachusetts Air National Guard, in connection with the classified Pentagon documents leak. https://t.co/5j74DNy4PE pic.twitter.com/OSYNSvUI4h — CBS News (@CBSNews) April 13, 2023

令華府及其盟友非常難堪的美國極機密情報外流案，今天有突破性進展。外流文件的主要嫌犯、21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）已遭逮捕。美國國防部發言人賴德表示，本案是蓄意犯罪行為；司法部長加蘭指出，泰謝拉被指控非法分享機密國防信息，將在麻省聯邦地方法院出庭。

根據美國有線電視新聞網CNN報導，泰謝拉於 2019 年 9 月 26 日進入空軍國民兵，最近剛晉升空軍一等兵。加蘭表示，泰謝拉因涉嫌「未經授權移除、保留和傳輸機密國防資料」而被捕。

美國機密文件外洩，多達100份資料的照片在網路上流傳，被認為是繼2013年維基解密網站刊出70萬份機密檔案後最大的一次情報安全漏洞。司法部長加蘭指出，泰謝拉被指控非法分享機密國防信息。前司法部國安檢察官范格瑞克（Brandon Van Grack）說，即使泰謝拉無意造成損害，這些罪名也可能讓他面臨最長10年的徒刑。