令華府及其盟友非常難堪的美國極機密情報外流案，今天有突破性進展。外流文件的主要嫌犯、21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉（Jack Teixeira）已遭逮捕。美國國防部發言人賴德表示，本案是蓄意犯罪行為；司法部長加蘭指出，泰謝拉被指控非法分享機密國防信息，將在麻省聯邦地方法院出庭。
根據美國有線電視新聞網CNN報導，泰謝拉於 2019 年 9 月 26 日進入空軍國民兵，最近剛晉升空軍一等兵。加蘭表示，泰謝拉因涉嫌「未經授權移除、保留和傳輸機密國防資料」而被捕。
美國機密文件外洩，多達100份資料的照片在網路上流傳，被認為是繼2013年維基解密網站刊出70萬份機密檔案後最大的一次情報安全漏洞。司法部長加蘭指出，泰謝拉被指控非法分享機密國防信息。前司法部國安檢察官范格瑞克（Brandon Van Grack）說，即使泰謝拉無意造成損害，這些罪名也可能讓他面臨最長10年的徒刑。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。