BREAKING: Massachusetts Air National Guardsman named Jack Teixeira identified as the leaker of sensitive US intelligence documents. pic.twitter.com/BxRSYKgKoi — Simon Ateba (@simonateba) April 13, 2023

Federal investigators on Thursday arrested Jack Teixeira, a 21-year-old air national guardsman, who they believe is linked to leaked classified U.S. intelligence documents, revealing government secrets about the Ukraine war. https://t.co/FQlf4h9lfz pic.twitter.com/TWerxrDyWD — The New York Times (@nytimes) April 13, 2023

上百份美國機密文件外洩，在網路上瘋傳，讓美國臉丟大了。涉嫌外洩文件的主嫌、21歲麻州空軍國民兵成員泰謝拉落網後，美國眾議院情報委員會主席邁克·特納表示，後續將查明他是如何獲得機敏資料。泰謝拉落網後，身分背景也陸續遭起底曝光。

根據美國有線電視新聞網CNN報導，泰謝拉(Jack Teixeira)在羅德島普羅維登斯郊區長大。 該地區學區的負責人說，泰謝拉就讀於Dighton-Rehoboth高中。根據美國國防部，泰謝拉於2019年9月26日進入空軍國民警衛隊，職位為網路傳輸系統人員( Cyber Transport Systems )。 據空軍稱，任務是確保該服務的「龐大的全球通信網絡」正常運行。泰謝拉的母親經營一家花卉公司，還經常在她公司的Instagram帳戶上稱讚他的兵役。

泰謝拉被指控非法分享機密國防信息，恐面臨最長10年的徒刑。根據熟悉此案的美國政府消息人士稱，泰謝拉被聯邦調查局逮捕前，已經被監視了好幾天。美國眾議院情報委員會主席邁克·特納(Mike Turner)週四表示，眾議院情報委員會成員一直在聯繫主持聽證會，以查明一名21歲空軍國民兵是如何獲得機敏資料。

泰謝拉被《華盛頓郵報》描述為一名孤獨的年輕人和槍支愛好者，他是「Discord」上一個約有20人的聊天室的成員，「Discord」是一個深受視頻遊戲玩家歡迎的社交媒體平台，成員們都熱愛槍支、軍事裝備與上帝等主題。

據了解，泰謝拉網路暱稱為「OG」。《華盛頓郵報》報導指出，「OG」是Original Gangster的縮寫，意即老派的傳統主義者。「OG」在「Discord」向20人分享機密資訊，聊天室大約一半成員來自歐洲、亞洲和南美洲。其中一名受訪成員說，機密文件似乎是「OG」從他工作的軍事基地帶回，文件是有關於各國領導人行為和行動的絕密報告、軍隊的戰術更新、地緣政治分析及外國政府干預選舉的努力。

受訪成員表示，「OG」對美國政府沒有敵意，他堅稱自己不為任何國家的利益做事，不是俄羅斯或烏克蘭特工，他發布文件的聊天室被取名為「熊對豬」，意指對俄羅斯和烏克蘭的冷嘲熱諷，這表明OG在俄烏戰爭中沒有偏袒任何一方。