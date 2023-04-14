台南市一所偏鄉小校因地處偏遠，全校師生合計不到百人，近年結合在地生態環境的特色教學博得不錯風評，還曾獲得國家環境教育獎肯定，但現任校長被指控是「土霸王」，校內曾多次發生孩童「自傷」及不當管教事件，卻未按規定在時間內依校安程序通報，還因為擔心通報會影響校長評鑑，私底下息事寧人，便宜行事做法令人搖頭。

據本刊調查，該名國小校長在2019年校長遴選過關後就到這所偏鄉小校服務，他給人的印象是陽光開朗，但沒想到一年過後卻從廣納意見的開明性格變成專橫強勢，多項人事任用及獎懲都是一言堂，有「異見」的教師更是被「點名作記號」。

校內老師指出，校長上任近4年來曾發生多名教師遭罰事件，有曾中風的老師站導護時身體突然不適，到車上休息3分鐘就遭記曠職，還有幼兒園教保員懷孕申請調班，因不懂簽辦公文流程，出言相詢，就被認定是脅迫長官差點遭解聘，最後有議員出面才解決，去年校長又將教師心理諮商資料曝光，雖然他坦承疏失，但似乎情緒控管有些狀況。

今年2月時分校學生返回本校上課，有位男同學不安分，一位主任竟拉他衣領去撞牆，家長得知後氣憤不已，校長卻以私下和解方式「搓掉」，該名教師事後還請假「拜廟化劫」。（圖／翻攝照片）

還有家長表示，為因應偏鄉小校學生少的問題，南市教育局推動跨校合作學習，要求分校學生半數課程回本校交流，事件發生當天恰好是交流日，分校學生回到本校綜合教室學習合唱課程，有過動傾向的孩子小明（化名）因為安靜不下來，竟被一名主任抓住衣領撞牆壁，現場部分師生目擊，因小明未受傷，當下並未做任何處置，直到一個月後小明告訴家長，爸爸氣憤不已要求校方給交代，事情才曝光。

但校長得知不當管教事件後，由於再過一個禮拜就是校長遴選評鑑，他第一時間沒有進行校安及社政通報，也沒在期限內舉行校事會議，直接找來家長及當事教師、學務主任、導師等人「搓圓仔湯」，試圖息事寧人，家長一度極為不滿，最後不知何故才和解。

這樣的事情不只一樁，校園內還傳出有學生因為家庭、情感等因素，心理狀況不穩定，曾發生持筆刀割手的「自傷」事件，還有目擊學生回家後描述經過，讓家長嚇到立刻辦轉學；也有外聘老師與孩子感情不錯，學生訴苦表示自己「很想死」，希望老師陪他就醫，老師一邊安撫一邊通報校方注意，但校方面對這類事件似乎均採「冷處理」，未依標準流程處置，因部分學生已畢業離校，「船過水無痕」。

校長對此則回應表示，校方對於相關事件都有按照「校園自我傷害危機處置標準化作業流程」來做，也都有持續關注並留下輔導紀錄，不解為什麼會有這些風言風語，他希望外界能多著重在校務的推動上，近年來校園的硬體設備更新改善、辦學成績都有目共睹，不能因此抹煞眾人的付出。

據傳該校曾發生多次學生「自傷」事件，還有學生目睹後回家轉述，家長嚇到立刻轉學，但校方未依標準流程通報且予以「冷處理」。（圖／翻攝自臉書）

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