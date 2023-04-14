綽號「藍道」的台版柬埔寨主謀杜承哲，年僅28歲，但過去幾年已犯下不少詐欺犯行，從「收水」角色，一躍成為操控虐殺人頭帳戶的大魔頭。過去他曾緩刑過，又在保護管束期間，替假投資詐欺集團收水洗錢，但法官仍認為他「非至惡不赦」，可以矯治，2年前高院判他有期徒刑10月，還讓其易服社會勞動，免囚、免強制工作，不痛不癢的刑罰，讓檢警忍不住痛批，司法的輕縱，造就台版柬埔寨慘案大魔王。

去年11月初爆發的囚虐致死台版柬埔寨慘案，從淡水、桃園延燒到台中，士林地檢署和台中地檢署相繼偵結，都指向詐團主謀為綽號「藍道」在逃的男子。本周士檢指揮新北市警方逮捕正在易服社會勞動的杜承哲，但他辯稱只是幣商，對相關指控一概否認，13日遭聲押禁見獲准。

藍道這些年都在從事詐欺，被逮時都供稱在從事廚師工作，月薪3萬多，有老婆小孩要養，但實際上他一路從「收水」的角色，到「自立門戶」操控囚虐人頭帳戶，在詐欺犯罪圈子，愈混愈大尾，孰令致之？

藍道背後固然有金主在支持，但讓他肆無忌憚，檢警將矛頭指向司法。

2020年，藍道加入玩線上遊戲認識的高、方姓友人所組的收水集團，保底薪5萬，並收取詐欺金額的百分之1紅利。他負責將方姓男子購得的人頭帳戶，整理人頭帳戶的網路銀行密碼帳號為易於記憶的數字（俗稱洗車），並於網路搜尋人頭帳戶約定轉帳的限額，並持續提醒共犯，各該人頭帳戶所剩餘的約定轉帳限額，避免被害人入金金額超過約定轉帳限額，可能導致人頭帳戶內金錢無法即時轉出。

2021年，刑事局國際科循線破獲該洗錢集團，初估該集團經手洗錢金額高達1.2億元，並向法院聲准扣押7261萬元的動產及不動產，高、方姓男子和藍道都遭收押。由於藍道等人陸續賠償被害人，與之和解，法官認為「犯後態度良好」，一審僅判刑1年8月，二審更改判10月，更讓檢警氣結的是，原本就有詐欺前科，還在緩刑期間的藍道，明明是詐欺累犯，這次卻連關都不必關。

2021年12月10日，大法官釋憲宣告，「強制工作」違憲，即日起失效。而在該年11月初的高院判決，藍道就被輕判10月，當時組織犯罪還有強制工作的相關規定，但法官也沒宣告他須強制工作。

法官認為，杜承哲參與加重詐欺集團固有不該，但他角色僅為「收水」工作，參與程度不深，雖仍屬該集團內不可獲缺一環，但其主、客觀惡性，較諸該集團主要成員，並非至惡不赦，難認係好以犯罪為習性之徒。

法官還認為，杜當時就讀高職夜間部，白天並在餐廳擔任廚師，經由本次偵審刑罰後，應足以達成預防矯治的目的，尚「不至對社會造成危害」，故依其行為之嚴重性、表現之危險性、「對於未來行為之期待性」，經斟酌比例原則後，認為沒有施以刑前強制工作的必要，因此不依組織犯罪防制條例第3條第3項規定對其宣告強制工作。

檢警說，這並非事後諸葛，因藍道在當時就已是詐欺累犯，法官卻仍認為他犯行不算重大，且與被害人達成和解，透過相關矯治，未來不會對社會造成危害，所以願意給他免囚、免強制工作的機會。

就因司法的輕縱，讓他有機會精進詐欺技巧，發現假投資詐騙，一騙3到6個月，過去人頭帳戶一被警示就無用，因此用囚禁的方式「控車」，手段也比比他詐團凶殘，人頭帳戶只要反抗就上銬、電擊、虐打、餵藥，造成北、中台版柬埔寨4死慘案。

最諷刺的是，在幕後操盤許久，檢警追了幾個月，最後逮到藍道，還是在法官准許他易服社會勞動的機會時下手。檢警忍不住批評，若當初法官把藍道送進監獄，雖然「控制人頭帳戶」仍是詐欺犯罪趨勢，但這種以他為首，泯滅人性、殺豬仔棄屍的台版柬埔寨，還會爆發嗎？