《Moving 異能》。（摘自Disney+官方YouTube）

《漢江》。（摘自Disney+官方YouTube）

《較量人生》。（摘自Disney+官方YouTube）

趙寅成、車太鉉、韓孝周、柳承龍主演《Moving 異能》改編自知名網路作家姜草執筆的同名漫畫，講述3位高中生意外發現自己繼承了父母的超能力，但他們很快因為各國政府對超能力者的打壓而陷入困境；權相佑和金熙元主演動作喜劇《漢江》（暫譯）由權相佑和金熙元主演；由李沇熹、文素利、洪宗玄及「東方神起」鄭允浩主演職場戀愛劇《較量人生》則確定將於5月10日。

《惡中之惡》。（摘自Disney+官方YouTube）

《非法正義》。（摘自Disney+官方YouTube）

由池昌旭、魏嘏雋及林世美主演《惡中之惡》故事背景設定在1990年代的韓國，講述調查組織的警官「姜俊默」（暫譯）臥底加入近期猖獗於韓國、中國、日本3國的國際販毒組織； 《非法正義》（暫譯）由南柱赫飾演一名武藝高超、且外表文質彬彬的警校明星學生「金智勇」，在親眼目睹母親被殘忍謀殺、並對寬縱犯罪者的法律制度感到失望後，金智勇決定致力制裁那些不知悔改的罪犯。

《SUGA: Road to D-DAY》。（摘自Disney+官方YouTube）

記錄韓流天團「防彈少年團」（BTS）成員SUGA充滿冒險與啟發的音樂朝聖之旅《SUGA: Road to D-DAY》將在4月21日上線，可一窺SUGA最脆弱、卻也最真實的模樣；因一首〈江南Style〉風靡全球的「江南大叔」PSY去年舉辦的演唱會紀錄片《PSY SUMMER SWAG 2022》將在5月3日上線；以及紀錄10支韓國職業棒球隊爭奪2022年韓國系列賽總冠軍過程的《制勝滿球數》。

《浪漫醫生金師傅》第3季。（摘自Disney+官方YouTube）

《惡鬼》。（摘自Disney+官方YouTube）

被網友封為韓版《火神的眼淚》的《災後調查日誌》；影帝李星民主演懸疑劇《舊案尋兇》；劉在錫、李光洙、「少女時代」俞利主持實境秀《韓星地帶：逃脫任務》也都將推出第2季。另外，與韓國電視台同步播出的還有李智雅回歸作《潘朵拉：偽造的樂園》；張娜拉第4度合作張赫主演喜劇《特務家族》；金泰梨、吳正世主演懸疑驚悚片《惡鬼》；《浪漫醫生金師傅》第3季也將於4月28日上線Disney+。