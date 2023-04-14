今（14）日各地多雲到晴，北部高溫31度、中南部32至34度；明（15）日鋒面雨帶快速通過，中部以北及東半部有局部陣雨，並有雷雨發生機率。下周三（19日）另一波鋒面接近，大氣再轉不穩定。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今日高壓迴流影響，各地白天暖如夏，北部18至31度、中部18至32度、南部19至34度、東部18至33度；大氣穩定不利擴散，西半部有霧霾及空汙，空氣品質不佳。

最新模式模擬顯示，明鋒面雨帶快速掠過，中部以北、東半部有局部陣雨，亦有雷雨機率，氣溫降、略轉涼，南部亦有零星降雨機率；晚間起天氣好轉。

下周日至周三（16至19日）各地白天炎熱，北部高溫達33度，南部則有35度以上。下周三另一波鋒面接近，大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨機率；最新模式模擬顯示，下周四（20日）鋒面影響，天氣轉變，影響程度待觀察。