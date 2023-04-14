家長也提到，這段期間她兒子常常做惡夢，一想到被狂打的情境就莫名的爆哭及自責，目前已服抗憂鬱藥治療中，身心靈嚴重受創，也提醒其他家長要慎選跆拳道道館。（翻攝自臉書新竹人有事嗎）

新竹市某跆拳道館教練遭控訴對道館內的學童管教失當並且施暴，學童家長氣得上網爆料，指控教練「情緒失控、失去理智線」，對他的兒子動口、動手、動腳，並貼出學童臀部大面積瘀青照片，強調孩子身心受創嚴重目前正在治療中，提醒其他家長要慎選道館。

疑遭施暴學童的家長31日在臉書社團《新竹人有事嗎》PO文，指出「不知我兒子到底犯了什麼滔天大罪？ 讓自稱情緒失控、失去理智線的教練狠狠的毒打」。

家長指控，新竹市某跆拳道道館教練，常對道館小朋友動口、動腳又動手，稱今年3月8日晚上，這名教練把5位小朋友帶進道館內的小房間進行毒打，且最小的幼稚園大班、最大的10歲，理由只是跆拳道動作不滿意，毒打期間還不准小孩哭、小孩叫、小孩鬧，更不能閃躲棍子，否則打愈多下及愈重。

家長也貼出孩童臀部大面積瘀青照片，以及就醫的診斷證明書，指控教練至少用2種不同粗細棍子毆打她兒子屁股至少15下，其中有一支很粗的擀麵棍，直徑大概4公分粗，造成她兒子雙臀嚴重挫傷、瘀青，導致3月9日無法走路必需去醫院掛急診拍X光片檢查，事發後長達15天時間瘀青尚未消退。

家長也提到，這段期間她兒子常常做惡夢，一想到被狂打的情境就莫名的爆哭及自責，目前已服抗憂鬱藥治療中，身心靈嚴重受創，也提醒其他家長要慎選跆拳道道館。

對此，市府表示，社會處已介入調查，經評估擬依違反《兒童及少年福利與權益保障法》97條違反第49條第1項，處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布女教練姓名或名稱；教育處已函示相關單位議處，要求停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權，市府捍衛兒少權益，對於兒虐案件絕不姑息。

市府社會處表示，3月10日已接獲警察局通報，社工立即聯繫家長安排家庭訪視，但因案家疑似家庭成員中有人確診及身體因素，希望社工於3月22日晚間進行訪視，因案件涉及個資及業管事項，同步通報教育處妥處，並啟動輔諮關懷。

社會處評估，因跆拳道館教練對該生已造成傷害，為避免其他兒少繼續遭受不當對待，擬依《兒少權法》49條對教練進行調查，並依97條規定違反第49條第1項各款規定之一者，處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

教育處指出，校方3月22日接獲該生疑遭不當管教，立即進行校安通報，教育處隨即連繫家長了解狀況，也電洽新竹市跆拳道委員會總幹事，函示相關單位議處，並要求該名教練停止所有教學活動、將勒令該館停止營業。倘查證屬實，該教練將被停權撤除教練證，並通報全國各縣市停止教練教學權。

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