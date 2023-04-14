金管會統計，2月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5775萬張，月增1.94％、年增8.94％，總有效卡數約3626萬張，月增0.92％、年增6.71％。循環信用額度約1023億元，月減1.82％、年增2.81％，簽帳金額約2696億元，月減14.74％、年增達18.04％。

銀行局副局長林志吉分析，2月刷卡金額較1月減少，主因1月適逢春節連假，相關消費旅遊需求出現簽帳金額大增，墊高比較基期。而2月工作天數較少、且月底適逢228連假，部分簽帳金額延至3月請款。不過，前2月簽帳金額仍顯著成長，顯示消費動能續強。

電支業務的儲值卡方面，截至2月底總流通卡數約1.61億張，月增0.95％、年增8.28％。消費總卡數1313萬張，月減39萬張或2.88％、年增134萬張或11.37％，消費總金額57.7億元，月減3.3億元或5.41％、年增5.5億元或10.54％。

電支帳戶至2月底總使用人數約2275萬人，月增1.84％、年增達37.63％。代收實質交易金額108.3億元，月減7.67％、年增達62.13％。辦理國內外小額匯兌金額120.4億元，月減16.74％、年增達64.26％，收受儲值款項金額277.1億元，月減12.78％、年增達68.55％。