昇陽半導體2022年合併營收續創31.38億元新高、年增18.36％。營業利益3.07億元、年增達32.44％，與毛利率26.51％、營益率9.81％齊登近3年高。配合業外收益倍增挹注，歸屬母公司稅後淨利3.25億元、年增達38.02％，每股盈餘2.17元，雙創近3年高。

在工作天數恢復正常及再生晶圓產能擴增挹注下，昇陽半導體2023年3月自結合併營收3.12億元，月增達11.78％、年增達25.75％、創歷史新高。累計首季合併營收8.52億元，僅季減0.54％、年增達17.22％，改寫歷史次高。

昇陽半導體3月營收創高、首季淡季不淡，主要受惠再生晶圓維持滿載、價格持穩，且晶圓薄化業務客戶需求亦見回溫。展望後市，公司維持穩健擴產計畫不變，台中廠月產能上半年可望擴增至10～12萬片，法人看好第二季營收有望挑戰新高，上半年將優於去年同期。