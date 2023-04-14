佐登-KY中國大陸區營收占比1月為26%，3月已增至43%，進而影響整體集團營收月增達31％，3月營收連續3個月雙增，首季營收下歷年同期新高。佐登妮絲看好復甦商機，今年加大拓點力道，預計將再增加百間門市、持續站穩直營美容龍頭寶座。

軒郁受惠疫情後消費景氣復甦與國際觀光客回流，首季營收5.08億，創歷史新高，較去年同期增加58.44%，旗下美妝與保健品牌營收貢獻雙雙成長。羅麗芬-KY(6666)首季營收為歷年同期次高。

國內出現缺藥荒，能及早應變的廠商就能搶下更多的市場為營運增加動能。若以首季業績來觀察，生達、杏輝、南光、健喬、強生全數寫下歷史的新高。

生達在疫情發生時就開始積極提前備料，也做產銷控制，處方藥業績目前已到雙位數成長，首季營收創歷史新高。杏輝、南光都拿到新客戶為業績加分，首季營收也都創歷史高。海外市場成長力度大，健喬3月及首季營收雙創歷史高，由於海外市場持續看好，健喬樂觀看待往後數月營收都將維持強勁成長力道。

葡萄王旗下三大事業體同步成長，3月、首季營收雙創同期新高。展望第2季，台灣葡萄王代工業務因客戶提貨計劃變更，訂單、出貨時程將遞延至第二季發酵；葡眾進入聘級升等旺季，年度規劃新產品陸續上市，業績仍有動能；上海葡萄王第2季將持續維持首季的成長腳步。

立康則受惠國旅景氣回溫，客購業務大數據發展奏效，3月、首季營收雙創歷史同期高。近年立康大力推動「客購行銷管理業務」，在穩固的會員基礎上，進一步運用大數據蒐集、分析及管理顧客的購買資料，進而預測未來消費者的購物行為，從傳統被動的銷售手法進入精準化主動的個人銷售模式，更有效率的調整優惠促銷方案，全面改善原先客戶回購作業流程效率，促使第一季高毛利的客戶回購業務較往年成長近三成。

光鼎首季營收3,976萬元，創歷史同期高，該公司將參加4月19~21日在越南舉辦的胡志明分析生化及實驗室展會(Analytica Vietnam)。