金管會統計，截至2月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.75％、月減0.04個百分點，占民營企業放款餘額比率為69.2％、月增0.21個百分點。中小企業平均逾放比0.26％，持平1月底水準。
銀行局副局長林志吉分析，國銀對中小企業放款連2月衰退主要有2因素，一是經濟前景不明使中小企業借款意願下降，二是利率去年起快速攀升、墊高借款成本，且疫情期間的政策低利貸款陸續到期，使部份中小企業到期就積極還款、或不再動用額度。
林志吉表示，自展開統計以來，國銀對中小企業放款確實少見衰退，前一次連2月減少為2019年1、2月，當時前2月合計減少96.15億元或0.15％，此次合計減少147.97億元或0.16％，為近年相對較大減幅。
前2月對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為永豐銀30億元、中信銀98億元、國泰世華銀76億元、合庫54億元、凱基銀50億元。對於今年放款成長目標，林志吉表示初步暫訂維持3500億元，但仍需與經濟部等相關部會討論、並經行政院核備後才能確認。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。