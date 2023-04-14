金管會統計，截至2月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.75％、月減0.04個百分點，占民營企業放款餘額比率為69.2％、月增0.21個百分點。中小企業平均逾放比0.26％，持平1月底水準。

銀行局副局長林志吉分析，國銀對中小企業放款連2月衰退主要有2因素，一是經濟前景不明使中小企業借款意願下降，二是利率去年起快速攀升、墊高借款成本，且疫情期間的政策低利貸款陸續到期，使部份中小企業到期就積極還款、或不再動用額度。

林志吉表示，自展開統計以來，國銀對中小企業放款確實少見衰退，前一次連2月減少為2019年1、2月，當時前2月合計減少96.15億元或0.15％，此次合計減少147.97億元或0.16％，為近年相對較大減幅。

前2月對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為永豐銀30億元、中信銀98億元、國泰世華銀76億元、合庫54億元、凱基銀50億元。對於今年放款成長目標，林志吉表示初步暫訂維持3500億元，但仍需與經濟部等相關部會討論、並經行政院核備後才能確認。