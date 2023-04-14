多數台灣人在求學階段都吃過營養午餐，一名網友好奇詢問大家最懷念哪一道菜，引起網友熱烈討論，不少人點名螢光咖哩、珍珠奶茶和三色豆，坦言螢光咖裡真的蠻好吃的，而周三才可能出現的珍珠奶茶也是夯到不行，幾乎一打開就秒被搶光。

一名網友今在PTT上詢問，念高中以前，大部分的人都是吃學校裡面的營養午餐，印象中每周三營養午餐都會出現特別好吃的東西，與平常的米飯不同，可能是番茄通心麵，也可能是炒飯，不知道大家最懷念的營養午餐是哪一道？

貼文勾起大批網友的回憶，綜合網友的回應發現，大家最懷念的營養午餐前三名分別是螢光咖哩、珍珠奶茶和三色豆。「問就是螢光咖哩」、「咖哩雞，總感覺以後再也沒吃過這麼好吃的咖哩了」、「星期三的湯是珍珠奶茶」、「螢光咖哩或是電話線海帶」、「絕對是珍奶，馬上搶光」、「番茄醬三色豆」、「珍奶湯不可能輸」。

不過也有網友吐槽說，隔了好幾年過去，直到現在回憶起來都還記得很難吃，根本不會懷念吧！